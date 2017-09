Nach Operationen an der Hüfte und am Knöchel steht Innenverteidiger Stephane Besle heute erstmals in diesem Jahr auf dem Matchblatt. Der Elsässer (33) beendet im Winter seine Karriere, bis dahin soll er dem FCA mit seiner Härte und Routine aus dem Keller helfen. Gilles Yapi und Ivan Audino, die in der Länderspielpause verpflichtet wurden, dürften gegen Wohlen in der Startelf stehen. Unwahrscheinlich ist der Einsatz von Olivier Jäckle, den zuletzt Muskelprobleme plagten. In der nächsten Woche soll nach seiner Knieverletzung Igor Nganga wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Somit figurieren auf der Liste der Aarauer Langzeitverletzten «nur» noch Misic, Cani und Peralta. Gesperrt ist Verteidiger Corradi nach einer roten Karte in der U21.