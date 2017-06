Zum Teil existieren punkto Routenplanung auch vertragliche Zwänge. «Der Zielort der 6. Etappe, La Punt, will, dass die Fahrer via Albulapass ins Engadin fahren», erklärt Loosli. Und dann gibt es noch den Schlenker nach Österreich, der dem Etappenplaner auch schon heftiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Nicht so in diesem Jahr. Mit dem Startort Zernez lässt sich der Ausflug nach Sölden gut verbinden.

Schritt 4: Die Feinplanung

Stehen die Etappen fest, dann geht es für Loosli darum, die genauen Routen zu fixieren. Wichtigster Ansprechpartner ist dabei die Polizei, welche die Bewilligungen erteilt – was allerdings nur in den seltensten Fällen ein Problem ist. «Die Vertrauensbasis zwischen uns als Organisator und der Polizei ist gross. Wir wissen beide, was uns erwartet und dass wir uns aufeinander verlassen können», sagt Loosli.

Generell seien die Strassensperrungen, die eine Tour-Passage mit sich bringe, kein Problem, da der ganze Tross in der Regel innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne durchrollt. «Schwieriger sind Rundkurse, die eine stundenlange Sperrung ganzer Strassenabschnitt mit sich bringen», erklärt Loosli. Hier müssten vor allem Zufahrten zu Spitälern berücksichtig werden oder etwa auch, dass der öffentliche Verkehr weiterhin funktioniere. «Grundsätzlich ist man auf politischen Goodwill angewiesen», sagt der 37-Jährige. Vor allem dann, wenn man sich in verkehrstechnisch heiklem Gebiet bewege.