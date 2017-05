Erst war Leonardo Genoni der schwächste Mann der Schweizer Nationalmannschaft. Mit drei unglücklichen Aktionen war der Goalie von Meister SC Bern verantwortlich dafür, dass es nach 14 Spielminuten schon 0:3 stand. Am Ende des letzten Schweizer WM-Testspiels gegen Kanada musste man Genoni aber schon fast als besten Spieler seines Teams bezeichnen. Nur er war letztlich dafür verantwortlich, dass sich die Niederlage für die Schweizer mit 1:4 in einigermassen erträglichen Dimensionen bewegte.

Ohne Genonis Glanzparaden und der zunehmenden, kanadischen Nonchalance im Abschluss hätte es am Ende auch locker 1:10 stehen können. Selbst über so eine Klatsche hätte sich die Schweiz nicht beklagen dürfen. So gross war der Leistungsunterschied. Es wirkte bisweilen so, als ob sich da auf dem Eis der Genfer Les-Vernets-Halle Junioren mit Erwachsenen zu messen versuchen.

Ein brutaler Realitätscheck

Für die Schweizer Nationalmannschaft war der Vergleich mit dem amtierenden Weltmeister vier Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Aufsteiger Slowenien (Samstag, 12.15 Uhr) ein brutaler Realitätscheck. Die vielen positiven Resultate in der Vorbereitung hatten so etwas wie Aufbruchstimmung im Schweizer Lager geweckt. Der erste Vergleich mit einem wirklich ernstzunehmenden Gegner endete dann in jeder Beziehung ernüchternd.