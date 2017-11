Josip Drmic, zu Beginn die naheliegende Frage: Wie geht es Ihnen?

Josip Drmic: Gut. Ich sehe, wie ich Fortschritte mache. Ich bin bei Borussia Mönchengladbach wieder voll im Mannschaftstraining dabei. Und mein Knie funktioniert. Einige mögen sich vielleicht wundern oder überrascht sein. Aber mich interessiert eigentlich nicht, was andere denken. Ich fühle mich wohl. Und darf schon jetzt sagen: Ich bin sehr, sehr glücklich.

Sie haben eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Neun Monate Pause nach einer schwerwiegenden Knie-Verletzung. Dann ihr Comeback, unter anderem mit einem Tor für die Nationalmannschaft im März 2017. Dann kurz darauf ein Rückschlag – abermals wegen dem Knie. Wie haben Sie diese Enttäuschung überwinden können?

Es war schwierig, damit klarzukommen. Als ich die Analyse bekam und die Bilder von meinem Knie sah, war ich drei Wochen kopflos, hatte viele Gedanken, sehr viele Fragezeichen, war fast ein bisschen hilflos. Ich war ein Suchender, fragte mich, was ich machen kann. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe mich etwas verloren. Doch dann habe ich mir einen Plan zusammengebastelt, die richtigen Leute ausgesucht, die mir positive Energie geben und sagte mir: Ab heute schaue ich nur noch vorwärts. Nach meiner ersten Operation im März 2016 dachte ich: Ok, neun Monate Rehabilitation, das ziehe ich jetzt durch, dann bin ich zurück. Mit der zweiten Operation hatte ich mehr Mühe. Ich stellte mir Fragen. Warum passiert immer mir das? Es war mental darum schwieriger.

Was hat Sie angetrieben in dieser schwierigen Phase?

Angetrieben habe ich mich selbst. Viele Leute sagten: Es ist vorbei mit der Karriere, er sollte sich besser etwas anderes suchen. Doch daran dachte ich nie. Für mich war klar: Solange ich laufen kann, will ich Fussball spielen. Und ich werde alles daran setzen, auch wenn es ein Jahr oder zwei dauert. Ich bin auf einem guten Weg. Ich denke, wer so hart arbeitet, wird irgendwann belohnt. Das war immer meine Einstellung. Und darum habe ich auch alles Negative ausgeblendet. Logisch gab es auch Phasen, in denen es mir schlecht ging. Phasen, wo ich wütend war, weil ich sah, es funktioniert doch nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. In diesen Phasen mussten manchmal auch enge Vertraute etwas leiden, weil ich rumgemotzt habe.

Sie haben ein ausgewähltes Ärzte-Team zusammengestellt. Wie ist es dazu gekommen?

Wir haben drei Ärzte in Mönchengladbach. Dazu habe ich auch in anderen Ländern nachgefragt, meine Bilder überall hingeschickt, meinen Vertrauensarzt hinzugezogen. Ich wollte einfach alles wissen und viele verschiedene Meinungen hören. Schliesslich ging es auch um meine Karriere. Und ich hatte ja Zeit, überall hinzugehen und alles abzuklären. Um dann meinen Entscheid zu treffen.

Was bedeutet «meinen Entscheid zu treffen»? Ging es um grundsätzliche Fragen, ob Sie Ihre Karriere fortsetzen können?

Ich bin einfach an einem Punkt angelangt, wo die primäre Frage ist: Kann ich wieder spielen oder nicht? Dass ich mir diese Frage stelle mit meiner Verletzungshistorie ist völlig normal.

Josip Drmic ohne Fussball – das ist undenkbar, oder?

Ich weiss es nicht. Aber es ist schon so: Ich habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht, wie es wäre ohne. Fussball ist mein Leben. Ich lebe dieses Spiel.