Eine Viertelstunde zuvor hat es noch nicht so rosig ausgesehen. Als die YB-Viertelstunde an der Anzeigetafel angekündigt wird, ist die Schlussoffensive zwar voll im Gang, der Ball aber will und will nicht mehr ins Tor der Gäste. Der FCZ verteidigt das 1:1 mit Mann und Maus.

Durch ein Eigentor von Jean-Pierre Nsame (34.) in Führung gegangen, haben die Zürcher zwar nur zwei Minuten später den Ausgleich durch einen Penaltytreffer Sulejmanis hinnehmen müssen, danach aber so diszipliniert gemauert, dass ein Punktgewinn in Reichweite liegt.

YB-Trainer Adi Hütter zieht seinen letzten Trumpf und schickt Starstürmer Guillaume Hoarau nach zweimonatiger Verletzungspause für die letzten neun Minuten ins Getümmel vor dem FCZ-Tor.

Ein Füsschen aus dem Nichts

Sechs Minuten vor Schluss bringt Pa Modou den durchbrechenden Kevin Mbabu zu Fall − Freistoss auf der Grundlinie. Vielleicht denken die Zürcher in diesem Moment: aufgepasst, Hoarau! – und vergessen im Zentrum Mbabu, der die Hereingabe von Djibril Sow in Richtung Tor, aber auch genau auf Vanins köpfelt.

Der Goalie will den Ball fangen, als wie aus dem Nichts ein Fuss vor ihm hochschnellt und die Kugel zum 2:1 für YB ins Tor lenkt.

Dann wird ersichtlich, wem das Füsschen gehört: Der kleine und listige Assalé wird von seinen Teamkollegen gefeiert und wenig später auch der fünfte Heimsieg in Folge sowie die Verteidigung des Siebenpunktevorsprungs auf den FC Basel.

Matchwinner Assalé

Kein Zweifel: Der Mann von der Elfenbeinküste ist der Matchwinner. Schon den Penalty zum 1:1 hatte er herausgeholt. Mit seinem siebten Saisontreffer und dem sechsten Assist in der Liga hat der 24-Jährige seinen Wert unter Beweis gestellt – zwei Tage nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2021. «Sein Siegtor passt dazu wie die Faust aufs Auge», sagt der erleichterte YB-Trainer Hütter hinterher.