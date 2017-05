1. Bei jeder Temperatur fesselnd

Der wichtigste Grund: Eishockey ist zu jeder Jahreszeit eine durch und durch faszinierende Sportart. Ob draussen Minus 30 Grad oder Plus 30 Grad herrschen: Die Cracks auf dem Eis bieten immer ein Spektakel, welches zum verweilen vor dem Fernseher einlädt. Notfalls auch in der Badehose.

2. Trinken Sie ein Bier zum Spiel

Womit wir bei Grund Nummer zwei sind: ein Tag in der Badi. Die Sonne genossen, das kühlende Nass des Swimmingpools. Was gibt es Schöneres, als nach dem Badespass zu Hause der heissen Action auf der kalten Unterlage zuzusehen? Am besten mit einem kühlen Bier.

3. Die Fans sind eine Familie

Apropos Bier: Was sich sowieso immer lohnt, ist eine Reise an die WM-Turniere, und live vor Ort die Stimmung zu geniessen. Hooligan-Probleme kennt man an einer Eishockey-WM nicht. Im Gegenteil: Die Feste werden gefeiert, wie sie fallen, wenn sich die Eishockey-Familie jährlich trifft.