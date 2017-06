Solange die Weltwirtschaft im Schönwettermodus lief, brachten die riskanten Geschäfte den Banken und ihren Aktionären Profite. Als die Rechnung nicht mehr aufging und die Banken zu wenig eigenes Kapital hatten, um die enormen Verluste zu bezahlen, rettete sie der Staat.

Schuld und Schulden der Banken

Aber warum? Der Grund ist so einfach wie erschreckend: Die Staaten waren erpressbar geworden. Ihre Grossbanken waren zu gross, um untergehen zu können (engl. Too Big To Fail, TBTF). Ihr Konkurs hätte volkswirtschaftliche Schäden angerichtet, deren Kosten man noch höher schätzte als jene ihrer Rettung. Auch die Schweiz hat ihr Beispiel.

Die Eidgenossenschaft musste der UBS im Oktober 2008 aus der Klemme helfen. Die Grossbank hatte 40 Milliarden Franken auf US- Hypotheken abschreiben müssen. Fazit: Gewinne wurden privatisiert, Verluste sozialisiert, also auf den Steuerzahler abgewälzt. Was will man mehr, als Bank?