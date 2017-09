Die rückläufigen Besucherzahlen und die diversen Absagen von Ausstellern an der Uhren- und Schmuckmesse zwingt die Messe Schweiz (MCH) zum Handeln: Das ganze Konzept wird derzeit vertieft untersucht. Details wollte Messesprecher Jecker nicht nennen, weil das «Paket» noch nicht geschnürt sei.

In der am Dienstag zum Halbjahresabschluss verschickten Medienmitteilung heisst es, dass für 2018 «einschneidende konzeptionelle Anpassungen» vorgenommen würden, dies in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten Ausstellern.

Deutlich weniger Aussteller

Die Baselworld rechnet gemäss Mitteilung mit einer «wesentlich verkleinerten Ausstellerzahl». Dies hat sich bereits an der diesjährigen Baselworld abgezeichnet, weil verschiedene grosse Häuser wie Dior oder Hermes nicht mehr teilnehmen werden.

Am Montag wurde bekannt, dass auch der jurassische Uhrenhersteller Louis Erard nicht mehr teilnehmen wird. Grund: Die Baselworld passe nicht mehr ins Geschäftskonzept der Marke Louis Erard, sagte Spinedi in einem Interview mit der Montagsausgabe der Westschweizer Tageszeitung «L’Agefi». In Basel würden während der Messe aus Enthusiasmus viele Bestellungen gemacht, sagt er weiter. Dies führe zu Problemen bei der Lancierung von Produkten.

Gemäss dem Magazin «Bilanz» stelle Bulgari-Chef Jean-Christophe Babin die Präsenz des Uhrenherstellers «regelmässig in Frage». Verschiedene Aussteller beklagten ein nachlassendes Besucherinteresse.

Es gibt auch Lob

Jean-Claude Biver (TAG Heuer, Hublot, Zenith) ist mit der Messe zwar sehr zufrieden, sagt aber gegenüber der bz, dass, wenn die Händler nicht mehr kämen, er mit seinen Marken auch nicht zu kommen brauche. «Baselworld ist sehr wichtig. Es findet hier ein Augenkontakt statt. In Zeiten von Skype und Whatsapp nimmt das an Bedeutung zu.»

Nebenbei bemerkt er, dass Hublot an der Baselworld 2017 Uhren im Wert von 200 Millionen verkauft habe. «Da kann man wirklich nicht klagen.» Er überlegt sich sogar, für die neue TAG Connected Watch einen eigenen Stand zu bauen. «Beispielsweise neben Samsung», so Biver. Bekannt ist bereits, dass die Messe um zwei Tage verkürzt und die Beteiligungskosten gesenkt werden sollen. Jahr für Jahr beklagten Aussteller die hohen Standpreise, die sie der Baselworld abliefern müssen. eine weitere Sparmassnahme ist der Verzicht auf die gedruckte Version des kiloschweren Katalogs.

Gewinn halbiert

Die rückläufigen Baselworld-Zahlen hinterlassen die Spuren auch in der Erfolgsrechnung. Der Konzerngewinn brach in den ersten sechs Monaten 2017 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 52,8 Prozent auf 26,5 Millionen Franken ein.

Beim Umsatz musste die Messebetreiberin gegenüber dem ersten Semester 2016 einen Rückgang von 9,4 Prozent auf 305,6 Millionen Franken verbuchen. Im Vergleich zum messezyklisch vergleichbaren ersten Halbjahr 2015 - die wichtige Swissbau findet nur in den geraden Jahren statt - betrug das Umsatzminus 1,5 Prozent, wie die MCH Group am Dienstag mitteilte.

Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit fiel zudem mit 30,1 Millionen Franken nur noch rund halb so hoch aus wie in den beiden Vorjahren. Überraschend kommt die negative Entwicklung der Halbjahreszahlen indes nicht. Schon im April hatte die MCH Group bei der Präsentation des Ergebnisses für 2016 eine Gewinnwarnung erlassen.

Zu schaffen machen dem Unternehmen gemäss der Mitteilung neben dem starken Franken die Digitalisierung und die zunehmende Umschichtung von Marketing-Budgets. Dazu komme die Marktkonsolidierung in der Uhren- und Schmuckbranche und in der Automobilindustrie.

MCH versucht, mit neuen Angeboten Gegensteuer zu geben, zum Beispiel mit der neuen Luxusmesse «Grand Basel», in der ab Herbst 2018 kostbarste Automobile in Basel, Miami Beach und Hongkong einer betuchten Klientel präsentiert werden soll.

Diesen negativen Faktoren und Entwicklungen stünden im ersten Halbjahr strategischer Initiativen gegenüber, namentlich die Übernahme von MC2, einer führenden US-Firma im Messe- und Eventmarkt. Während die Kosten für diese mit Abstand grösste Akquisition in der über 100-jährigen Geschichte der MCH im Halbjahresabschluss 2017 zu Buche schlägt, seien ihre positiven Auswirkungen noch sehr gering.