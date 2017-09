Teuer erkaufter Marktzugang

Doch ABB kauft mit der Akquisition von GE Industrial Solutions keine Technologie, sondern einen verbesserten Marktzugang, wie es in der Medienmitteilung heisst. Aus dieser Perspektive sieht der Zukauf nicht mehr ganz so günstig aus wie auf den ersten Blick. Spiesshofer wird manche seiner Aktionäre deshalb noch überzeugen müssen, weshalb es für sie besser ist, die 2,6 Milliarden Dollar an GE zu überweisen statt damit den nun auf Eis gelegten Rückkauf von ABB-Aktien fortzusetzen. Den schwedischen Grossaktionär Cevian, der in der Vergangenheit so manches an Spiesshofers Arbeit zu kritisieren hatte, dürfte der Deutsche diesmal immerhin an Bord wissen. Schliesslich ist Cevian nun im Verwaltungsrat von ABB vertreten und hätte in dieser Stellung wirkungsvolle Opposition gegen den Zukauf machen können. Aber auch Cevian weiss, dass man sich im amerikanischen Industriegeschäft den Marktzutritt teuer erkaufen muss.

Nach diesem Prinzip hatte schon Spiesshofers Vorgänger, der Amerikaner Joe Hogan, viel in Amerika investiert. Insgesamt hat ABB seit 2011 mehr als 11 Milliarden Dollar für Übernahmen in den USA ausgegeben und immer ging es primär um den Marktzugang. Im Land der uneingeschränkten Möglichkeiten gibt es komplizierte behördliche Verfahren, wenn es um die amtliche Bewilligung von Industrieprodukten wie Schaltschränken, Maschinen und Anlagen geht. Offenbar haben diese Zulassungsverfahren teilweise sogar den Charakter von Handelsbeschränkungen. Die mit 13'500 Mitarbeitern dotierte GE Industrial Solutions erwirtschaftet denn auch weit mehr als 60 Prozent ihrer Verkäufe im Heimmarkt und auch von den 29 Fabriken steht mehr als die Hälfte in den USA.

Dieser Umstand könnte für Spiesshofer und allenfalls auch noch für dessen Nachfolger in unbestimmter Zeit zur Knacknuss werden. Für Spiesshofer geht die Rechnung der Übernahme nämlich nur auf, wenn er in den nächsten fünf Jahr jährlich 200 Millionen Dollar an Kostensynergien mit GE Industrial Solutions realisieren kann. Dies bedeute in der Regel, dass Fabriken geschlossen und Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Dass dies im gegenwärtigen politischen Klima in Amerika schlecht ankommt ist auch für Spiesshofer kein Geheimnis. Doch ungeachtet des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump hat sich der neue GE-Chef John Flannery aber entschlossen, den Verschlankungskurs des Konzerns fortzusetzen. GE steht unter dem Druck des aktivistischen Aktionärs Nelson Peltz. Dessen Hedge Fonds «Trian Fund» hat sich mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden Dollar zu einem der grössten GE-Aktionäre hochgekauft. Es wird gemunkelt, Peltz habe dem langjährigen Flannery-Vorgänger Jeffrey Immelt im Sommer den Garaus gemacht.