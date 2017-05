Gilt diese Wachstumsstory auch für den Standort Schweiz, oder lastet die Frankenüberbewertung hier zu schwer?

Bis jetzt ist ABB Schweiz damit sehr gut fertig geworden. Was ABB Schweiz dem gesamten Konzern gibt, das wird auch künftig nicht kleiner: was Menschen angeht, Innovationen oder die Grundwerte von ABB. Da schaue ich nicht bloss auf ein oder zwei Jahre, da kommt vielleicht mal eine Restrukturierung dazwischen, das kann man nie ganz ausschliessen. Aber über zehn Jahre bin ich sehr zuversichtlich. Was die gesamte Schweizer Wirtschaft anbelangt, so habe ich gleich nach der Aufhebung des Mindestkurses gesagt: das sei für sie ein Schock, aber sie werde damit fertig, werde noch produktiver, noch innovativer. Das tut weh, aber die Zahlen der letzten Monate scheinen meine ursprüngliche Einschätzung zu bestätigen.

In der Schweiz wird die Energiewende vorbereitet. ABB Schweiz hat erklärt, sie unterstütze das vorgeschlagene Energiegesetz. Warum?

ABB in der Schweiz denkt sehr liberal. Gewisse Elemente in diesem Gesetz entsprechen zwar nicht dem liberalen Ideal, aber die staatlichen Fördermassnahmen sind zeitlich begrenzt, was wir sehr begrüssen. Technologisch ist diese Wende machbar. Sie hat gewisse Risiken, das ist nicht zu bestreiten. Aber ich habe Vertrauen, dass wir es über die Jahre schaffen werden, dank besserer Technologie und Risikobereitschaft.

Geraten wir nicht in eine Abhängigkeit vom Ausland?

Doch, aber wir sind keine Insel; und allzu gross wird die Abhängigkeit meiner Ansicht nach nicht, wenn die richtigen Massnahmen konsequent umgesetzt werden.

Und die Kosten?

Es werden viele Zahlen herumgeboten. Da will ich mich nicht einmischen. Aber es ist doch so: wenn ich, als Privatperson, ein sauberes Energiesystem haben will, dann ist das nicht ganz gratis. Dann muss ich vielleicht einen persönlichen Beitrag leisten. Nicht, dass ich mehr für meine Kilowattstunde Strom zahle, sondern dass ich vielleicht eine andere Heizung habe oder besser isolierte Fenster.

Warum kann man es nicht dem Markt überlassen, warum braucht es staatliche Eingriffe?

Da bin auch ich pragmatischer geworden über die Jahrzehnte: Der eine oder andere Kompromiss darf sein, wenn ich damit ans Ziel komme. Damit kann ich leben. Auf Dauer geht es nur über den Markt, das ist klar. Ich wehre mich dagegen, wenn die Politik einzelne Technologien vorschreiben will. Das funktioniert nicht. Die Politik muss den Rahmen setzen, innerhalb dessen muss der Markt seine Kraft entfalten können.