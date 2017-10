Sie ist einzigartig, die Vielfalt an Bergbahnen in den Schweizer Alpen, total 2450 Anlagen – vom Schlepplift bis zu Panoramagondeln im Porsche-Design. Viele dieser Denkmale schweizerischer Ingenieurskunst wackeln jedoch finanziell. Ein fünfter schlechter Winter ist dazugekommen, und das Undenkbare ist möglich geworden: Schliessungen.

Philipp Lütolf, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Luzern, hat in einer Studie analysiert, wie rund 50 Schweizer Bergbahnen nach dem Tourismusjahr 2016/17 dastehen. Die Studie wird am Dienstag veröffentlicht. Zusammen mit «Schweizeraktien.net», einem Spezialisten für börsengehandelte KMU-Aktien, hat Lütolf die Geschäftsberichte ausgewertet. Sein Fazit: «Wenn sich die Ertragslage nicht verbessert, werden zwei Drittel der Bahnen die notwendigen Investitionen nicht aus eigener Kraft stemmen können.»

Wintersport in der Schweiz war erneut zu wenig beliebt. Die Skifahrertage – die Zahl Personen, die eine Bergbahn an einem Tag mindestens einmal nutzte – lagen fast 26 Prozent tiefer als noch vor acht Jahren. In Österreich dagegen 10 Prozent höher. «Die Frankenaufwertung hat dazu geführt, dass die Schweiz nicht mehr mithalten kann mit den Nachbarländern», sagt Lütolf. Entsprechend schwanden die Einnahmen dahin. Obendrein kam der Winter zu spät. An den enorm wichtigen Weihnachtstagen gab es kaum Schnee.

Die Bergbahnen St. Moritz zum Beispiel verdienten im letzten Geschäftsjahr so wenig, sie könnten erst nach 45 Jahren wieder ihre Anlagen ersetzen. Auf der Lenzerheide würde es noch länger dauern – 47 Jahre – und bei den Corvatsch Bahnen gar 90 Jahre. Üblicherweise müsste ein Betrieb seine Anlagen alle 30 Jahre erneuern. Können diese Betriebe ihre Einnahmen nicht erhöhen, müssen sie ihre Aktionäre zur Kasse bitten. Ganz anders Bergbahnen, die auf den Sommer spezialisiert sind, auf das Ausflugsgeschäft und Gäste aus Asien. Ihr Geschäft boomt (siehe Tabelle). Die Pilatus-Bahnen verdienen allein mit dem Kartenverkauf 65 Prozent mehr als vor zehn Jahren, Titlis Rotair gar 80 Prozent. In der Branche tut sich ein Graben auf.