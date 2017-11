Die Baselworld ist in der Krise. 2018 werden nur noch halb so viele Aussteller wie dieses Jahr an die weltweit grösste Uhren- und Schmuckmesse kommen. Das meldete das Regionaljournal Basel von Radio SRF. Auch die Ausstellungsfläche der Baselworld wird um ein Drittel verkleinert. Ein komplettes Stockwerk der Halle 1, die extra für die Baselworld gebaut wurde, steht 2018 leer. Bereits der Jahrgang 2017 war gegenüber den Vorjahren deutlich abgefallen, nun folgt der Einbruch. Und dies trotz Standmieten, die um zehn Prozent gesenkt wurden.