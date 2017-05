Der Verkauf eigener Partizipationsscheine (PS) der Basler Kantonalbank (BKB) kommt voran. Zusammen mit dem «Lead Manager» der Platzierung, der Zürcher Kantonalbank, wurde jetzt ein Bezugspreis von 68 Franken pro PS festgelegt.

Zum Vergleich: In den vergangenen 30 Tage notierte der PS zwischen 70 und 73 Franken. Den Kurs von 68 Franken erreichte der PS zum letzten Mal Ende Januar. Der Bezugs-/Platzierungspreis basiert auf der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage im Rahmen der Platzierung sowie den «allgemeinen Marktbedingungen», heisst es in einer Medienmitteilung der BKB. Die Bank hatte am 11. Mai angekündigt, 424'507 ihrer PS aus dem Eigenbestand zu verkaufen.

Aufgrund der «hohen Nachfrage im Rahmen der Platzierung» wurden gleichzeitig weitere 375'000 PS zum selben Preis ausserbörslich an institutionelle Investoren veräussert, welche sich zur Übernahme der sechsmonatigen Veräusserungssperre verpflichtet hätten. Die Platzierung von total 799'507 PS entspreche einem Transaktionsvolumen von 54,4 Millionen Franken.