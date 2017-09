Nick Hayek gibt nichts auf den Aktienkurs. Regelmässig kritisiert er die kurzsichtige Betrachtung seiner Firma durch die Börsenteilnehmer. Von seinem Optimismus rückte der Chef der Swatch-Gruppe auch nicht ab, als er wegen der miesen Verkaufszahlen im letzten Jahr eine Gewinnwarnung herausgeben musste.

Ein Jahr später zeigt sich: Der Mann mit der Zigarre und den markigen Worten sollte recht behalten. UndDie Swatch-Aktien sind innerhalb eines Jahres um über 45 Prozent angestiegen. Beim grossen Schweizer Konkurrenten Richemont stiegen die Werte sogar um 54 Prozent an.

Der Grund für die Krise war ein heftiger Einbruch der Verkäufe in den wichtigsten Schlüsselmärkten. Besonders unabhängige Händler bestellten weniger Ware. Im vergangenen Jahr sanken die Verkäufe bei Swatch um 10 Prozent, der Betriebsgewinn nahm um die Hälfte ab. Bei Richemont brachen die Umsatzzahlen um 4 Prozent ein, auch hier wurde der Gewinn nahezu halbiert.

Die vergangene Woche vorgestellten Zahlen für den August zeigen, dass die Branche nach zwei Jahren wieder Licht am Ende des Tunnels sehe, sagt Jean-Daniel Pasche, Präsident des Verbandes der Uhrenhersteller. Der schwächere Schweizer Franken – am Freitag sank der Franken gegenüber dem Euro auf einen Kurs von 1.16 ab – ist eine wichtige Stütze.

Insgesamt wuchsen die Exporte von Januar bis August um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den grossen Absatzmärkten ist das Wachstum zweistellig. «Besonders angezogen haben die Exporte nach Asien, aber auch in Europa. In den USA liegen die Exportzahlen noch unter dem Vorjahr», sagt Pasche. Es sind vor allem die Luxus-Uhren, die wieder gefragt sind. Dies bestätigt auch Nick Hayek im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» (siehe Box am Ende des Artikels).

Beide grossen Konzerne haben den Einbruch der vergangenen Jahre unterschiedlich verarbeitet. Hayek nahm bei Swatch bewusst Margeneinbussen in Kauf. Er hat sich trotz dem Abschwung geweigert, Mitarbeiter zu entlassen oder Kurzarbeit einzuführen.

Unterschiedliche Strategien

Richemont hingegen hat durch Sparprogramme und durch Managementwechsel von sich hören lassen. So verliessen CEO Richard Lepeu und Finanzchef Gary Saage Anfang Jahr das Unternehmen. Im Sommer zog Uhrenchef Georges Kern von dannen. Der starke Mann bleibt der 67-jährige Haupteigentümer und Verwaltungsratspräsident Johann Rupert.

Swatch und Richemont, sie werden deshalb von Analysten ganz unterschiedlich bewertet. Das liegt vor allem am Produkteportfolio.