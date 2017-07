Bereits 22 Quartale in Folge ist Roche stetig gewachsen. Seit Anfang 2012 konnte der Basler Pharmakonzern seinen Umsatz in lokalen Währungen jeweils zwischen 2 und 8 Prozent steigern. Und so beschleicht einen der Eindruck, das Unternehmen könnte bei seinen Berichten über die Finanzergebnisse jeweils nur die Zahlen und Produktnamen austauschen sowie die Textbausteine leicht anpassen. Für das Grundrauschen sorgten einmal mehr die drei umsatzstärksten Krebsmittel Mabthera, Avastin und Herceptin. Trotz eines minimen Rückgangs bei Avastin sorgen die drei Präparate für eine grundsolide Basis.

Gepunktet hat Roche aber vor allem mit drei neuen Präparaten. Immerhin eines davon ist kein Krebsmittel. Das Arzneimittel Ocrevus gegen die Nervenkrankheit multiple Sklerose hat einen rasanten Start hingelegt. Das Medikament ist erst seit April erhältlich, und das neben Australien auch nur in den USA. Verkäufe von bereits 192 Millionen Franken lassen das Potenzial des Mittels erahnen. Roche-Chef Severin Schwan zeigte sich jedenfalls überzeugt davon, dass die Finanzanalysten ihre Jahresschätzung von durchschnittlich 350 Millionen Franken nun erhöhen werden. Das Präparat besticht mit dem Vorteil, dass es Patienten pro Jahr nur zweimal einnehmen müssen, was es von den Konkurrenzprodukten abhebt, die weit häufiger verabreicht werden. Zudem kann es gleich gegen zwei von drei Typen der multiplen Sklerose eingesetzt werden.