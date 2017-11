Keine Firma machte dieses Jahr so viele Negativschlagzeilen wie der Taxi-Dienst Uber: Wegen Copyright-Verletzungen wird das Unternehmen auf 2,6 Milliarden Dollar verklagt, dazu kommen Machtkämpfe im Verwaltungsrat, Verbote in diversen Städten und wütende Fahrer auf der ganzen Welt. Nichts hat der öffentlichen Wahrnehmung des Unternehmens jedoch so geschadet wie die Enthüllungen zur diskriminierenden Arbeitskultur der Firma: Weisse Männer würden dominieren, so heisst es, alle anderen unterdrückt. Das Silicon Valley in seiner schlimmsten Form.

Dass mit der 40-jährigen Bozoma Saint John ausgerechnet eine schwarze Frau als erster «Chief Brand Officer» angestellt wird, um den ramponierten Ruf zu reparieren, wirkt berechnend. Sie selber will davon aber nichts hören: «Ich habe den Job sicher nicht wegen meines Geschlechts oder meiner Hautfarbe bekommen. Solche Behauptungen pissen mich an», sagte sie vergangene Woche an der «TechCrunch Disrupt», einer der wichtigsten Konferenzen in San Francisco. Und damit hat sie recht. Denn niemand sonst wäre für diese Rolle geeigneter als Saint John – ihre gewagte Wortwahl ist der beste Beweis dafür.

Wenn Funktionäre von wichtigen Tech-Konzernen einen Auftritt im Silicon Valley haben, ist er immer sehr gut besucht. Und fast immer langweilig: Für die meisten Führungskräfte sind solche Anlässe Pflichttermine, die es abzuspulen gilt, ohne anzuecken. Die Firmen haben wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren – auf Fragen des Moderators geben ihre Botschafter deshalb grundsätzlich nichtssagende Antworten.

So war es auch im September dreitägigen am Event für Technologie-Start-ups «Disrupt» in San Francisco: Vertreter von Facebook, Google und Apple sprachen auch dort wieder viel, ohne etwas zu sagen, als Zuschauer hatte man schnell genug von den Plattitüden. Man vermisste die Authentizität, das Ehrliche, das Spontane. Dann kam Bozoma.

Keine Lust auf Konventionen

Die Afroamerikanerin läuft mit festem Schritt und breitem Grinsen auf die Bühne. Dank ihren 1,82 Metern überragt sie die meisten Männer, die vor ihr auftraten, dazu trägt sie pink Highheels, welche sie nochmals zehn Zentimeter grösser machen. Saint John versteckt sich nicht – das hat sie noch nie: Als sie mit zwölf Jahren von Ghana in den Bundesstaat Colorado zog, trug sie weiterhin afrikanische Gewänder statt den amerikanischen Minirock, servierte ihren Freunden Pfeffersuppe statt Pizza.

Und selbst jetzt, als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Silicon Valley, kümmert sie sich nicht um Konventionen. Sie postet Bikini-Bilder von sich und ihren Freundinnen auf Instagram, bringt ihre Tochter zu Geschäftsterminen mit und sagt immer, was sie denkt – selbst wenn die eigene Firma dadurch in ein schlechtes Licht rückt. Saint John ist sich selbst und deshalb glaubwürdig; genau das, was Uber momentan braucht.

Durchbruch bei Apple

Denn innerhalb eines halben Jahres hat sich der Taxi-Dienst vom Überflieger des Silicon Valley zu dessen Sorgenkind entwickelt: «Ja, wir haben momentan mit einigen Problemen zu kämpfen», gibt Saint John zu. Damit untertreibt sie: In den Augen vieler Experten ist Uber ein sinkendes Schiff, dessen Rumpf dermassen durchlöchert ist, dass es sich gar nicht mehr retten lässt.

Saint John hat sich nicht nur freiwillig an Bord begeben, sondern sich auch der Aufgabe angenommen, dieses sinkende Schiff irgendwie über Wasser zu halten. Wieso macht man so was? Saint John: «Mir hat die Herausforderung gefallen. Hier habe ich die Chance, die Marke einer Firma komplett neu zu erfinden, wirklich etwas zu bewegen. Das hat mich gereizt.»

Dass Saint John mal eine derart wichtige Position haben würde, darauf hat lange Zeit nichts hingedeutet: Nach dem Studium in Connecticut zog sie nach New York und schlug sich dort mit Teilzeitarbeit durch, unter anderem als Kellnerin für eine Cateringfirma und Rezeptionistin in einem Hundesalon.

Im Jahr 2000 sicherte sie sich dann eine Stelle als Assistentin von Regisseur Spike Lee, wo sie schnell ihr Potenzial zeigte und statt wie geplant nur Kaffee zu kochen und Telefonate aentgegenzunehmen bald bei grossen Marketingkampagnen mitwirkte.

Danach folgten leitende Funktionen bei Pepsi und beim Streaming-Service Beats Music, welcher 2014 von Apple akquiriert wurde. Dies verschaffte Saint John eine Position als Marketingleiterin für iTunes und Apple Music, dazu einen legendären Auftritt im Juli 2016, wo die breite Öffentlichkeit auf sie aufmerksam wurde: Bei Apples Entwicklerkonferenz WWDC präsentierte sie nämlich den neuen Musikdienst der Firma und machte das so charmant – mit Tanzschritten und einer Rap-Einlage –, dass danach mehr über ihre Person als über das eigentliche Produkt geschrieben wurde.

Zu Uber stiess Saint John im Juni, nachdem Verwaltungsrätin Arianna Huffington sich für sie eingesetzt hatte. Dass es bei ihrem neuen Arbeitgeber um einiges stürmischer werden würde als zuletzt bei Apple, merkte Saint John früh. Denn nur eine Woche nach ihrem ersten Arbeitstag hatte der damalige CEO, Travis Kalanick, seinen letzten. Auf Druck des Verwaltungsrats musste Kalanick von seinem Posten zurücktreten. «Ach du Scheisse», habe sie damals gedacht, sagte Saint John vergangene Woche auf der Bühne. Sie lachte, und das Publikum lachte mit – dank ihrer sympathischen Art hatte Saint John die Zuschauer von Anfang an in der Tasche.

In ihrer Position will Saint John den Taxi-Service vor allem menschlicher machen – die Geschichten erzählen von Fahrern und Mitfahrern. So sollen die Kunden wieder positive Emotionen mit dem Service verbinden und die Firma aus der Negativspirale hieven. «Momentan laufen bei uns ganz viele Dinge falsch. Aber es ist wie bei einer leckeren Torte: Man kann auch nicht alle Stücke miteinander essen, sonst wird einem schlecht, sondern muss eines nach dem anderen angehen», sagt Saint John.

Ehrlicher und echt

Mit dieser Einstellung hat sie auch innerhalb des Unternehmens Fans gewonnen. Ein Mitglied des Uber-Marketing-Teams erzählt gegenüber der «Schweiz am Wochenende», dass unterdessen ein frischer Wind wehe: «Bozoma ist einfach eine wirklich, wirklich coole Person. Ich bin überzeugt, dass sie hier einiges bewegen kann.» Nach negativen Stimmen sucht man innerhalb des Unternehmens vergeblich.

Bozoma Saint John und der neue Uber-CEO Dara Khosrowshahi, ein Familienvater mit iranischer Abstammung, sind die frischen Gesichter von Uber. Gemeinsam stehen sie für eine ehrlichere, echtere Firma, als was man seit Jahresbeginn gesehen hat. Ob das aber reicht, um das sinkende Schiff zu retten, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.