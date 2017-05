Der Ausgang der Frankreich-Wahl hat im Urteil Flurys aber nicht nur die Aufwertung des Euros, sondern auch die Abwertung des Frankens begünstigt. Die Nationalbank habe vor der Wahl ungewöhnlich viel Liquidität in den Markt gepumpt, um den Franken zu schwächen «Ich glaube, davon ist jetzt allzu viel vorhanden», sagt der Devisenexperte. Und schliesslich bleibt die helvetische Valuta auch fundamental deutlich überbewertet. Flury sieht den fairen Euro-Franken-Kurs bei etwa 1.20. Die Unterbewertung des Euro zum Dollar ist noch eklatanter: Gemäss Flury liegt der Gleichgewichtskurs für dieses Währungspaar bei 1.26, verglichen mit dem aktuellen Kurs von unter 1.09.

Man wittert Morgenluft in der Industrie. Adrian Pfenniger, Chef des Luzerner Hygieneartikelherstellers Trisa, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: «Vieles weist darauf hin, dass sich die Überbewertung des Frankens in der Endphase befindet. In den USA steigen die Zinsen Schritt um Schritt, und Europa wird nachziehen. In ein bis zwei Jahren dürfte die Schweizer Währung im Vergleich zum Euro wieder nahe an der Kaufkraftparität sein.» Das Familienunternehmen exportierte 2016 Waren für 125 Millionen Franken. Produziert wird alles in der Schweiz, in Triengen und Ebnat Kappel, durch mehr als 1100 Mitarbeitende. In den letzten sechs Jahren habe die Schweiz Tausende von Industrie-Arbeitsplätzen unwiderruflich an das Ausland verloren, sagt Pfenniger.

Auch im Industrieunternehmen SFS in Heerbrugg hinterliess das Wechselkursproblem Spuren. Die Aufhebung des Mindestkurses habe «sehr weh getan», sagt Mediensprecher Claude Stadler. Fast alles, was die mit rund 1500 Mitarbeitern dotierte Produktion in der Schweiz herstellt, werde exportiert. Um die Stärken der Schweizer Produktionsstandorte zu nutzen und die inländische Belegschaft zu halten, investiert die Firma hierzulande nur in kapitalintensive Projekte mit hohem Automatisierungsgrad. «Eine nachhaltige Abschwächung des Frankens gäbe uns Rückenwind», sagt Stadler. «Aber langfristig gehen wir davon aus, dass wir mit einem starken Franken leben müssen.»