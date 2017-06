Lohn von 25,5 Millionen Dollar

Dessen ungeachtet, sagte Hildebrand voraus, dass die Margen und mit ihnen auch die Löhne in der sich stark verändernden internationalen Finanz- und Kreditwirtschaft in den nächsten Jahren weiter sinken werden. Davon werde auch sein eigener Chef, Blackrock-Chairman Larry Fink, nicht verschont bleiben, meinte der Schweizer mit einem scherzhaften Unterton. Fink hatte 2016 einen Lohn von 25,5 Millionen Dollar eingestrichen – davon rund einen Drittel in Bar und zwei Drittel in Aktien.

Hauptaufgabe der europäischen Banken sei es, ihre Geschäftsmodelle weiter zu fokussieren. Damit meinte er nicht zuletzt die Notwendigkeit, den bei manchen Grossbanken in Europa noch zu wenig konsequenten Rückbau des amerikanischen Investmentbankings weiter zu forcieren. Hildebrand empfahl, dass sich Europa in manchen Bereichen des Finanzmarktes von der amerikanischen Dominanz lösen sollte. Der Schweizer erwähnte ausdrücklich die Dominanz amerikanischer Kreditbewertungsagenturen und Stimmrechtsberater sowie die Bedeutung von US-Anbietern im Zahlungsverkehr.

Seine Empfehlungen sind freilich kaum frei von eigennützigen Überlegungen. So kommt Blackrock als grosser internationaler Verwalter von gesetzlich angespartem Vorsorgekapital zunehmend in Konflikt mit den Bestrebungen in vielen Ländern, die Pensionskassen einem Zwang zur Ausübung der Aktienstimmen zu unterwerfen. Blackrock legt diese Vermögen möglichst kostengünstig an und hat deshalb ein grosses Interesse daran, die Wahrnehmung der Aktionärsrechte an Stimmrechtsberater zu übertragen.

Weil die Berater ihrerseits aus Kostengründen versuchen, die Stimmrechtsausübung nach bestimmten globalen Governance-Prinzipien zu standardisieren, drohen in dem Prozess nationale Unterschiede in der Unternehmenskultur unterzugehen. Ähnliches lässt sich auch über die Ratingagenturen sagen, die ihre teilweise allzu amerikanisch geprägte Sicht auf die Bilanzen und Haushalte europäischer Firmen und Länder anwenden.

Das Vertrauen der Kunden

Die in der Runde vertretenen Bankiers selber gaben sich ihrerseits überzeugt, den Wandel der Branche erfolgreich bewältigen zu können. Angesprochen auf die zunehmende Konkurrenz aus branchenfremden Wirtschaftszweigen, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber: «Ich glaube nicht, dass Banken verdrängt werden.» Banken genössen das Vertrauen der Kunden und sie passten sich dem Wandel ständig an. Credit-Suisse-Präsident Urs Rohner verwies auf den Überfluss an Information, der die Banken und ihre Kunden vor neue Herausforderungen stelle.

In der Versicherungswirtschaft werde man sich die Informationsflut zunutze machen, um effizient gute Risiken zu identifizieren, um deren Deckung zu weit günstigeren Preisen als bisher ermöglichen zu können, meinte Swiss-Re-Präsident Walter Kielholz. Mit Blick auf den Euro zeigte er sich vom bisherigen Jahresverlauf «ziemlich angetan» – vor allem wenn man sich die trüben Prognosen der vielen Skeptiker im vergangenen Jahr vor Augen halte. Auch Weber anerkannte, dass sich die politische Mitte in Europa bislang gehalten habe. Mit dem Wahlsieg von En Marche in Frankreich komme «Zugkraft» in den Euro rein.