Der Ausfall an Raffinerie-Kapazitäten in den USA beläuft sich auf mehr als 4,2 Millionen Fass (Barrel) täglich oder fast 23 Prozent der Gesamtmenge, wie aus Angaben von Unternehmen und Schätzungen hervorgeht. In der Golfregion sind fast die Hälfte aller Raffinerien in den USA angesiedelt.

"Das wird eine Weile dauern, ehe hier wieder Normalität einkehrt", sagte Analyst Stephen Brennock vom Öl-Broker PVM. Die Branche stelle sich auf lange Auszeiten ein.

Erinnerungen

Der inzwischen zum Tropensturm erklärte "Harvey" erreichte am Mittwoch auch den Nachbar-Bundesstaat Louisiana. Dort werden täglich 3,3 Millionen Fass (Barrel) Öl verarbeitet - etwas weniger als im benachbarten Texas, wo eine Verarbeitungs-Kapazität von rund 5,6 Millionen Fässern angesiedelt ist. Das Sturmzentrum dürfte Meteorologen zufolge bis Donnerstag über das Mississippi-Tal hinwegziehen und sich zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abschwächen.

Vor zwölf Jahren hatte Hurrikan "Katrina" mit New Orleans die grösste Stadt Louisianas heimgesucht. Damals verloren 1800 Menschen ihr Leben. In Texas kamen bei den Überschwemmungen bislang mindestens 17 ums Leben. Zehntausende mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Auch "Katrina" hatte 2005 die Märkte durcheinandergewirbelt. Mehr als 40 Prozent der US-Rohölproduktion im Golf von Mexiko waren seinerzeit ausgefallen. Europa und Kanada halfen vor zwölf Jahren den USA mit Benzin aus ihren Notreserven aus. Die Reaktion der Ölpreise fiel allerdings anders aus: Der Preis für US-Öl stieg auf den damaligen Rekordwert von über 70 Dollar.