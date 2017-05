Die Franke Gruppe ist das Kernstück von Michael Piepers Artemis Holding. Die im aargauischen Aarburg beheimatete Gesellschaft erwirtschaftete 2016 mit Spültischen, Küchensystemen für die Grossgastronomie sowie mit Kaffeeautomaten und Armaturen einen Umsatz von über 2 Milliarden Franken. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders schnell expandiert die Firma im Geschäft mit der Herstellung und Planung von Industrieküchen (Foodservice Systems) sowie bei den zum grossen Teil in der Schweiz gefertigten Kaffeeautomaten.

Die 8500 Mitarbeiter haben das Geschäftsergebnis zwar um 40 Prozent gesteigert, doch damit ist Pieper noch nicht zufrieden. Franke müsse in puncto Rentabilität wieder dorthin zurückkommen, wo sie schon vor zehn Jahren, vor Beginn der Finanzkrise, gestanden hatte. Das bedeutet eine Verbesserung der Betriebsgewinnmarge von derzeit rund 7 Prozent auf 12 Prozent und mehr. Um die angestrebte Verbesserung der Produktivität zu erreichen, wird allerdings auch kräftig investiert. In der Slowakei baut Franke für 40 Mio. Franken ein neues Produktionswerk, das gleich drei Fabriken in Schottland, den Niederlanden und in der Slowakei überflüssig macht. In Bad Säckingen an der Schweizer Grenze entsteht für 25 Mio. Euro ein europäisches Zentrallager, das die Auflösung von 15 Regionallagern möglich macht. (dz)