Ein Beispiel ist Minmax, eine Überbauung in Zürich. Von 101 kleinen Wohnungen waren 97 vermietet, als der Bau kürzlich fertiggestellt wurde. Sonst brauche es für eine Vollvermietung in Zürich bis zu 12 Monate, so die Eigentümerin, die Careal Immobilien. Minmax bietet Kleinwohnungen zu 40 bis 60 Quadratmetern oder sogenannte Clusterwohnungen mit Gemeinschaftsraum und mehreren 25-Quadratmeter-Zimmern, jeweils mit Dusche und Wintergarten. CEO Valentin Müller sagt: «Der Andrang war generell gross, auch weil wir tiefe Mietzinse verrechnen.»

Das liebe Geld

Es ist das liebe Geld, das kleine Wohnungen populär macht, der Mietmarkt wird durch die hohen Preise beeinflusst. «Viele junge Familien können sich Wohneigentum nicht mehr leisten, zumindest nicht ohne finanzielle Hilfe der Eltern», sagt Seger.

Aus der grossen Eigentumswohnung wird also nichts, Mietwohnungen sind meistens kleiner. Die verhinderten Eigentümer wären für die eigenen vier Wände sogar über eine gewisse Distanz gependelt, nicht jedoch für eine Mietwohnung.

«Bleibt Wohneigentum auch in peripheren Lagen unerschwinglich, ist für viele Haushalte die Miete in einem Zentrum attraktiver», sagt Seger. So bleiben sie lieber nahe der Zentren wohnen. Dort bekommen sie für ihr Geld weniger Wohnraum.