In der Schweiz hat man es nicht mehr ganz so gut, in Deutschland hingegen ist es wieder besser. Das belegen auch die Zahlen zur Zuwanderung. «Die Zuwanderung aus Deutschland hat sich abgeschwächt, die Abwanderung hat zugenommen», sagt Michael Siegenthaler, Arbeitsmarktexperte der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH. Dieser Trend sei klar beeinflusst durch die gute Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Löhne in der Schweiz noch deutlich höher

Es ist zwar so: Die Löhne in der Schweiz sind noch immer deutlich höher als in Deutschland. Aber das ist nicht allein entscheidend. «Wichtig ist für die Menschen auch, welche Aussichten sie in ihrer Heimat haben», sagt Siegenthaler. An Auswanderung werde erst gedacht, wenn es nicht genügend gute Jobs gebe, die Chancen auf höhere Löhne schlecht seien, oder der Arbeitsplatz unsicher scheine. Schliesslich würden die meisten Menschen lieber in ihrer Heimat bleiben.

«Eine Auswanderung kommt für viele erst infrage, wenn die Aussichten in der Heimat schlecht sind. Dann schaut man sich um, ob es irgendwo besser ist.» Dann kämen viele Deutsche auf die Schweiz. Die Löhne würden als traumhaft hoch erscheinen.

Genug von Merkel-regierter Welt

Doch ganz so traumhaft war diese Schweiz ohnehin nicht. «Der tatsächliche Unterschied wurde oftmals überschätzt», sagt Siegenthaler. So werde oft übersehen: In Deutschland sind die Steuern bereits vom Lohn abgezogen, in der Schweiz hingegen nicht. Das Leben in der Schweiz ist generell teurer. Familien müssen viel mehr ausgeben, um ihre Kinder betreuen zu lassen. «Der tatsächliche Kaufkraftunterschied der Löhne gegenüber Süddeutschland dürfte nur etwa 15 bis 25 Prozent betragen», sagt Siegenthaler.

Um die Perspektive geht es. Das bestätigen auch die Erfahrungen von Matthias Estermann, Präsident des Vereins für Deutsche in der Schweiz. «Die meisten deutschen Zuwanderer hatten genug von der Merkel-regierten Welt.» Das Gesparte sei nicht mehr sicher, das Rentensystem wackle, ohnehin seien die Renten mickrig. «Das höhere Lohnniveau in der Schweiz war da für die meisten zweitrangig.»

