Markus Blocher führt seit 2003 den Pharmazulieferer Dottikon ES in der Nähe von Lenzburg. Der 46-Jährige ist der Sohn des SVP-Doyens und früheren

Bundesrats Christoph Blocher. Zunächst war Dottikon Teil der Ems-Gruppe, die von der älteren Schwester Magdalena Martullo geleitet wird. 2005 wurde das Unternehmen, das im Auftrag der Pharma- und Chemieindustrie Feinchemikalien herstellt, aus der Ems-Chemie herausgelöst und an die Börse gebracht. Mit einem Anteil von knapp 72 Prozent ist Markus Blocher Mehrheitsaktionär von Dottikon. Blocher hat Chemie studiert, ist Vater von sieben Kindern und wohnt in der Nähe des Zürichsees im Kanton Schwyz. (mka)