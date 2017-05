Der Abbau soll dabei in den nächsten anderthalb Jahren erfolgen, wie die Migros am Freitag mitteilte. Der Stellenabbau in Spreitenbach wird gemäss der Mitteilung wenn immer möglich über natürlich Stellenwechsel, frühzeitige Pensionierungen und Stellenangebote innerhalb der Migros-Gruppe aufgefangen. Sollte es dennoch zu Entlassungen kommen, gebe es für die Betroffenen einen Sozialplan.

Unia fordert von der Migros Arbeitsplatzgarantien

In einer Mitteilung zeigt sich die Gewerkschaft Unia alarmiert über den Stellenabbau in Spreitenbach. Bereits Ende 2015 habe die Migros 60 Stellen gestrichen. Die Unia verlangt Zusicherungen, dass alle Betroffenen innerhalb der Migros-Gruppe eine vergleichbare Stelle garantiert erhalten.