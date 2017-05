Trügt also der Schein? Nein, glaubt Grübel. «Im Gegensatz zu den Jahren vor der Subprime-Krise in den USA, bei der Ramsch-Hypotheken die Krise verursachten, ist der Markt heute fundierter, und die Unternehmensgewinne steigen.» Doch auch früher waren hohe Nasdaq-Zahlen trügerisch. Wieso sollten sie es heute nicht sein? «1999 und 2000 kauften alle neue Technologie-Titel, ohne dass sie verstanden, wie die neuen Technologien überhaupt funktionieren. Heute ist das anders», glaubt der ehemalige Grossbanken-Chef. Allerdings gebe es durchaus Ausnahmen, wie das prominente Beispiel Snapchat zeige. Als die Social-Media-Firma im März an die Börse ging, wurde sie zeitweise mit bis zu 27 Milliarden Dollar bewertet. Doch im ersten Quartal dieses Jahres erzielte das Unternehmen einen Verlust von 2,2 Milliarden Dollar, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Ein Elefant namens Trump

«Das zeigt, dass durchaus scharfe Korrekturen im Nasdaq von 10 bis 20 Prozent jederzeit möglich sind, auch wenn die Situation besser ist als zu Zeiten der Dotcom-Blase in der Jahrtausendwende», so Grübel. Und im Biotech-Sektor gebe es hochbewertete Firmen, die zwar tolle Visionen hätten, aber noch keine abgeschlossenen Tests ihrer Produkte vorweisen könnten.

Und da wäre noch der Unsicherheitsfaktor Trump. «Er führt sich auf wie ein Elefant im Porzellanladen», sagt Grübel mit Verweis auf die Entlassung des FBI-Direktors diese Woche. Zudem lassen Trumps angekündigte Steuersenkungen für Firmen auf sich warten. «Immer hiess es, sie kämen nächste Woche», so Grübel. Nun rechne man frühestens 2018 damit. «Wenn sie je kommen, werden sie einen gewaltigen Effekt auf die US-Wirtschaft haben und den Aktienmarkt antreiben.»