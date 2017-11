LafargeHolcim kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. Angaben dazu, in welchen Zusammenhang die Durchsuchung der Pariser Niederlassung stehe, wollte er zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht machen.

In Frankreich läuft seit Juni eine offizielle Untersuchung zu den Vorgängen um das Lafarge-Werk in Syrien in den Jahren 2013 und 2014. Im Mittelpunkt steht früheren Angaben der Staatsanwaltschaft Paris zufolge der Vorwurf der "Finanzierung von terroristischen Vorhaben" und die Gefährdung von Leben.

So soll das Unternehmen etwa nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs Schutzgelder an verschiedene Gruppierungen gezahlt haben, um den Betrieb des Werks aufrecht zu erhalten.