Die Polizei verhinderte, dass die Trump-Gegner auf das Gelände der amerikanischen Botschaft vordrangen. Auf Plakaten waren Slogans wie "Trump, nicht willkommen" oder "Kämpft gegen den imperialistischen Krieg der USA" zu sehen.

Der US-Präsident wird am Sonntag in Manila erwartet, wo er an einem Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (ASEAN) teilnehmen wird. Dabei steht auch ein Treffen mit dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte auf dem Programm, der wegen seines autoritären Regierungsstils in der Kritik steht.