Im Aargau droht rund 250 Angestellten der Verlust des Arbeitsplatzes. Der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz meldet, die Firma Rockwell Automation überlege sich, rund die Hälfte der etwa 500 Stellen in der Schweiz abzubauen.

Rockwell selber will diese Zahlen vorerst nicht bestätigen. Man plane zwar Änderungen der Produktionsstrategie, schrieb das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Teil dieser Anpassung sei die schrittweise Verlagerung der Produktion von Aarau an andere Standorte.

Man sei in einer sehr frühen Planungsphase. Deshalb könne Rockwell noch keine Details kommunizieren. Das Unternehmen werde eng mit den betroffenen Mitarbeitern zusammenarbeiten und regelmässig über die Entwicklungen kommunizieren. Ziel dieser Änderungen ist es laut Rockwell, dem globalen Kostendruck standzuhalten und die globale Kundennachfrage erfüllen zu können.

Der Schweizer Hauptsitz und die Produktion von Rockwell Automation befinden sich in Aarau. Weitere Standorte hat das Unternehmen in Landquart GR, Manno TI, Renens VD, Root LU und Wil SG.

Gewerkschaften sind in Sorge

Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Rockwell auf, in einer ersten Phase zusammen mit der Arbeitnehmervertretung und den Verbänden alle Möglichkeiten zu prüfen, um den Produktionsstandort und damit die Stellen in der Schweiz zu sichern.

Weiter fordern die Angestellten Schweiz ein klares und langfristiges Bekenntnis zum Standort Schweiz. Gefordert sei nun auch die Politik des Kantons Aargau und der Stadt Aarau. Sie müsse sich aktiv für den Werkplatz in der Hauptstadt einsetzen.

Die Gewerkschaft Syna bezeichnete den drohenden Stellenabbau in einer Mitteilung als "unverschämte Gewinnmaximierung auf dem Buckel von treuen Mitarbeitenden." Auch sie erwartet, dass sich die Behörden einschalten.

Auch die Unia fordert Rockwell Automation auf, den Erhalt der Produktion am Standort Aarau erst ernsthaft zu überprüfen, anstatt zur Gewinnoptimierung kurzerhand Stellen in Billiglohnländer zu verlagern. Der angekündigte Schritt zur Modernisierung der Produktionsanlagen entbinde die Geschäftsleitung nicht davon, eine sozialverträgliche Personalpolitik zu betreiben.

Personal am Mittwoch informiert

Die Belegschaft sei am Dienstag von der Rockwell-Führung informiert worden, sagt ein Mitarbeiter. Es habe in letzter Zeit immer wieder Gerüchte gegeben, zudem seien auch früher schon Abbaumassnahmen getroffen worden. "Persönlich war ich trotzdem überrascht, als der Entscheid bekannt gegeben wurde", sagt der langjährige Mitarbeiter. Natürlich sei die Schliessung unschön und hinterlasse bei ihm ein schlechtes Gefühl. "Ich gehe aber nach meinen bisherigen Erfahrungen als Rockwell-Mitarbeiter davon aus, dass dies in einem anständigen Rahmen passiert."

Hintergrund könnte ein grösseres Projekt sein, bei dem lange offen war, an welchem Unternehmensstandort von Rockwell es umgesetzt werden sollte. "Nun wird dieser Auftrag offenbar in einem Werk in China realisiert", sagt der Mitarbeiter. (sda)

