Der Gesamtwert des Vertrags beträgt den Angaben zufolge schätzungsweise 221 Millionen Dollar bei Ausübung aller Optionen. Der sogenannte Block 1B, der den Universal Stage Adapter umfasst, soll in den 2020er Jahren starten.

Ruag Space werde den Hauptauftragnehmer Dynetics bei der Fertigung unterstützen und über seine Niederlassungen in Denver (Colorado) und das jüngst eröffnete Werk in Decatur (Alabama) Strukturen aus Kohlefaser-Verbundstoff bereitstellen, heisst es weiter.

Die neue Trägerrakete SLS der NASA soll als flexibles und erweiterbares System auch in die Tiefen des Weltraums vordringen können. Der Universal Stage Adapter ist 9,9 Meter lang bei einem Durchmesser von 8,4 Meter an seiner breitesten Stelle.

In dem erst vor einer Woche eröffnete Werk in Decatur stellt Ruag Space Nutzlastverkleidungen, Interstage-Adapter und Hitzeschilder her.