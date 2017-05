Die Bankiervereinigung habe bei der OECD intensiv nachgefragt, sagte Herbert Scheidt, Präsident der Bankiervereinigung (SBVg) in einem Interview der "NZZ am Sonntag". Wichtig sei, dass die Daten nur für den vorgesehen Zweck, also die Besteuerung, genutzt werden könnten.

Scheidt bezeichnete es als heikel, dass die von der OECD mit dem Austausch beauftragte Firma Unisys Belgien ihr Mutterhaus in den USA habe und dieses der "Patriot Act" unterstellte sei. "Folglich besteht das Risiko, dass die Daten dem US-Geheimdienst zur Verfügung gestellt werden könnten", sagte Scheidt weiter.

Garantien von der OECD gebe es zwar keine. Aber die Bankiervereinigung habe klare Erwartungen und sei sich der Sensibilität des Themas Datensicherheit sehr bewusst. Falls die Schweiz nachweisen könne, dass die Datensicherheit gebrochen worden sei, könne sie die Lieferung weiterer Daten aussetzen.