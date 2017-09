Der Vorschlag ist brisant: Walter Kielholz, Verwaltungsratspräsident der Swiss-Re, fordert im Interview mit der «Schweiz am Wochenende», dass das festgeschriebene Rentenalter abgeschafft werden soll. Der Arbeitsvertrag würde einfach weiterlaufen, es sei denn, dass ihn der Arbeitnehmer kündigt oder dass der Arbeitgeber findet, jetzt kann oder will der Arbeitnehmer die Leistung nicht mehr erbringen. Kielholz: «Man muss also mit dem einzelnen Mitarbeiter die Situation besprechen. Das ist natürlich anstrengender als eine automatische Pensionierung.»

Viel Aufwand für Unternehmen

Genau hier sieht Soziologe und Altersforscher François Höpflinger auch das grösste Problem: «Der Vorschlag ist prinzipiell gut, aber für Unternehmen wird das sehr kompliziert.» In England gäbe es bereits ein System dieser Art. Der Hemmschuh für die Wirtschaft: «Die Firmen können das Alter nicht als Kündigungsgrund angeben, sie müssen andere Gründe geltend machen. Der Mitarbeiter hat dann auch die Möglichkeit, diese vor Gericht anzufechten», so Höpflinger.