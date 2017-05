Etwa so gross wie ein 50-Rappen-Stück war der Glassplitter, den ein Restaurantgast in seiner Rivella-Flasche vorfand. Der Aargauer Getränkehersteller startete umgehend eine Rückrufaktion.

Eigentlich dürfte das nicht passieren. «Bei der Produktion kann es in ganz seltenen Fällen zum Glasbruch kommen», erklärt Rivella-Mediensprecherin Monika Christener gegenüber Tele M1. Normalerweise würden Detektoren dies aber bemerken und beschädigte Flaschen aussortieren.

Warum die Detektoren in diesem Fall versagt haben, kann Rivella nicht erklären. Allerdings wurden die betroffenen 33cl-Flaschen auf einer Anlage abgefüllt, die mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist. «Wir haben die Anlage diesen Frühling planmässig stillgelegt», so die Mediensprecherin.

Die Rückruf-Aktion betrifft deshalb ausschliesslich 33cl-Glasflaschen mit Ablaufdatum vor dem 13. April 2018. Die neue Anlage, betont Rivella, soll sicherer sein.