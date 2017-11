Der Staatsanwalt des Bundesstaates Missouri, Josh Hawley, will unter anderem der Frage nachgehen, ob der Internet-Konzern in Suchergebnissen eigene Dienste zum Nachteil der Konkurrenz bevorzugt habe. Ausserdem gehe es um das Sammeln von Nutzerdaten und die Nutzung von Informationen anderer Websites, wie Hawley am Montag bekanntgab.

Die EU-Kommission hatte im Sommer eine Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google verhängt. Sie wirft dem Konzern vor, in der Shopping-Suche zum Nachteil der Verbraucher eigene Angebote bevorteilt zu haben. Der Internet-Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Die Kommission sieht auch Wettbewerbsprobleme bei Googles Smartphone-System Android. In den USA war eine Wettbewerbsuntersuchung der Handelsbehörde FTC im Jahr 2013 glimpflich für Google ausgegangen.

Staatsanwälte von US-Bundesstaaten hatten schon mehrfach eine wichtige Rolle in Wettbewerbsermittlungen gespielt. Unter anderem ging es in Kartellverfahren gegen Microsoft sowie gegen Apple und Buchverlage bei E-Books.