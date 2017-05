Bereits ab Juni solle an Wochenenden ein Zug zwischen den beiden Städten verkehren, wie die SBB am Montag mitteilte. Ab dem kommenden Jahr sei ausserdem eine direkte Eurocity-Verbindung zwischen Frankfurt und Mailand via Basel geplant.

Die beiden Bahnchefs Renato Mazzoncini und Andreas Meyer räumten bei dem Treffen in Mailand ein, dass die Pünktlichkeit im internationalen Verkehr zwischen der Schweiz und Italien trotz Verbesserungen "weiter optimiert" werden müsse.

Im Bahnverkehr zwischen Mailand und der Schweiz stelle die "hohe Netzauslastung" in der lombardischen Metropole eine grosse Herausforderung dar, wird Mazzoncini zitiert. Der Fernverkehr müsse immer optimal mit der S-Bahn in dem Ballungszentrum koordiniert werden.

Voraussichtlich im Dezember soll die neue Verbindung Arcisate (I) - Stabio TI in Betrieb gehen. Mit dieser Bahnstrecke, deren Fertigstellung sich mehrmals verzögerte, sollen unter anderem zahlreiche Städte der Zentral- und Südschweiz besser an den internationalen Flughafen Mailand-Malpensa angebunden werden.