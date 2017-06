Zentral für eine Standortverlegung seien Steuerbelastung, Immobilienpreise, Lohnniveau sowie ein Rekrutierungspotenzial an Fachkräften vor Ort. Die Erfahrung zeige zudem, dass auch bei einem Umzug in weniger zentrale Kantone die Erschliessung am neuen Standort eine wichtige Rolle spiele.

Im Fall der UBS wurden denn auch nicht die repräsentativsten Abteilungen verlagert. Die Schweizer Grossbank hat selbst mitgeteilt, auf eine Standortpolitik der «massvollen Regionalisierung» zu setzen. Daher würden in Zukunft Bankangestellte ohne Kundenkontakt vermehrt in mittelgrossen Städten arbeiten – darunter in Schaffhausen, Renens und Biel.

Doch auch wenn es nicht die Top-Stellen sind, die aus Zürich abwandern – es sind gute Jobs, die anderen Städten kaufkräftige Konsumenten und fleissige Steuerzahler bescheren. Nicht alle der bestehenden Mitarbeiter werden natürlich nach Biel umziehen, sondern pendeln. In einem ersten Schritt werden solche Massnahmen also die Pendlerströme eher anschwellen lassen, das bestätigen auch Experten gegenüber der «Nordwestschweiz». Klar ist aber das Ziel, mit der Zeit die geeigneten Mitarbeiter vor Ort zu rekrutieren. Es dürfte genau

die Absicht der UBS sein, mittelfristig ein neues und günstigeres Fachkräftepotenzial anzuzapfen.

«Zurich» bleibt in Zürich

Warum Biel? Immobileinexperte Robert Weinert, Analyst bei Wüest & Partner, erklärt: «Biel ist gut erschlossen und liegt an der Strecke zwischen Zürich und Genf, den beiden wichtigsten Finanzzentren der Schweiz.» Fachleute sehen weitere Kandidaten, darunter Chur oder St. Gallen. Beat Ulrich, Leiter Standortförderung des Kantons St. Gallen, bestätigt, dass es Anfragen aus Zürich gebe, aus Finanzbranche, IT und Start-ups.

Werden andere Konzerne im «Monopoly» um günstige Standorte mitspielen? Die «Zurich Insurance Group» winkt ab und bestätigt, dass keine derartigen Pläne bestehen. Man bekenne sich klar zum Standort Zürich. UBS-Konkurrentin Credit Suisse hält sich dagegen alle Optionen offen: Man sei dabei, die globale Workforce-Strategie zu definieren, man werde Inlandverlagerungen als mögliche Optionen in Betracht ziehen, so die Medienstelle. Konkrete Pläne gebe es derzeit aber nicht.

Die UBS mag der Konkurrenz oder gar der Zeit voraus sein. Aber Experten schliessen nicht aus, dass eine Tendenz zur Dezentralisierung bzw. Regionalisierung besteht. Sollte sich ein Trend bestätigen, hätte das letztlich auch Bedeutung für die Verkehrspolitik. Die Frage, ob es zur Verlagerung von Arbeitsplätzen in Randregionen kommt und was das für Pendler und Verkehrsplanung bedeutet, scheint die SBB indes noch wenig zu beschäftigen. Die Medienstelle teilt auf Anfrage mit, man solle sich für diese Einschätzung an «die Behörden und die lokalen Verkehrsbetriebe» wenden. Die SBB führten den Regionalverkehr auf Bestellung der Kantone aus.