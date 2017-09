Kritische Grösse erreicht

«Sobald in einer Firma nicht mehr alle Leute auf dem gleichen Stock sitzen, werden Kultur-, Führungs- und Personalfragen zum Thema», sagt Staub, der nach seinem Studium der Betriebswirtschaft selber für ein paar Jahre unternehmerisch tätig gewesen war, freilich ohne diesen kritischen Punkt zu überschreiten. Inzwischen weiss er aus Erfahrung, was Wachstum nebst mehr Umsatz eben auch noch bedeutet: «Grösse führt zu Komplexität, und Komplexität führt zu einer höheren Fehleranfälligkeit. Die typische Managementantwort lautet: mehr Regeln, mehr Kontrolle.» Genau so verliere eine Organisation aber ihre besten Leute, jene nämlich, die eigenverantwortlich handeln möchten und dies auch könnten. «Es ist ein Teufelskreis, in den wir auf keinen Fall geraten wollen», betont der Ostschweizer.

Vontobel ist zwar grösser geworden und kann sich dadurch beispielsweise auch eine Reihe von Standorten im Ausland leisten, die vor 15 Jahren noch nicht finanzierbar gewesen wären. Dennoch müsse die Organisation «agil und flexibel bleiben», wie Staub betont. Das sei nur möglich, indem die Mitarbeiter selber unternehmerische Freiheiten und auch die damit verbundene Verantwortung übernähmen.

Nach dem Tod von Hans Vontobel, dem langjährigen Patron und Hauptaktionär, im Januar 2016, ist Staub der Mann, der sicherstellen soll, dass die DNA der Zürcher Bankiersfamilie dem Unternehmen erhalten bleibt. «Wir haben hart und bewusst an dem Prozess gearbeitet», sagt er. Alle 1700 Mitarbeiter seien durch eine internere Schulung gegangen. Die Umsetzung des Wertesystems soll nun ein zentraler Bestandteil der internen Leistungsmessung werden. «Ich will den Leuten am Ende des Jahres für das danken können, wozu ich ihnen nicht selber den Auftrag gegeben habe.»

«Der Umgang mit Vertrauen ist für alle Beteiligten schwierig», räumt Staub ein. Das gelte für ihn selber als CEO und für die Mitarbeiter, die alle das in sie gesetzte Vertrauen honorieren müssten. Es gilt aber selbstredend auch für die Familienaktionäre, die das Unternehmen an der langen Leine laufen lassen. Dass diese Kette des Vertrauens auch reissen kann, musste Vontobel auf schmerzliche Weise selber erfahren. Vor 17 Jahren, als die Bank im allgemeinen Börsenboom eine finanziell ungemein erfolgreiche Zeit erlebte, geriet die Bank auf die schiefe Bahn. Ein zwar weitsichtiges, aber allzu ambitioniertes Projekt zum Aufbau einer Internetbank musste mit hohen Kosten abgebrochen werden. Gleichzeitig wurden im Investmentbanking Geschäftspraktiken ruchbar, die ganz und gar nicht zum strengen Wertegerüst der Vontobels passen wollten.

Digitalisierung als Segen

Im Zug der nachfolgenden Streitereien wurde vieles infrage gestellt, doch der Mut zum Risiko, wie es das Unternehmen seit über 80 Jahren auszeichnet, ist offenbar geblieben. «Der Wille zur Innovation, die Überzeugung, dass es Veränderung braucht, ist in der Familie und im Verwaltungsrat ungebrochen.» Bei Vontobel hofft oder glaubt man, dass die Bank noch viele Jahre erfolgreich bleiben kann, ohne in unüberschaubare Dimensionen wachsen zu müssen. «Die Digitalisierung mit der Cloud Technologie ist ein Segen für uns, weil sie inzwischen die Grössenvorteile bei den Infrastrukturkosten senkt», sagt Staub.