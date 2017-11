Schwerer Stand für Luxusobjekte

Dieser Preis lässt sich nicht mehr realisieren. Denn die Zeiten sind vorbei, als mehrere Multimillionäre oder Milliardäre aus aller Welt um eines der raren, käuflich erwerbbaren Luxusobjekte gebalzt haben. Daher finden auch die Makler von Carlo de Benedetti, einem italienischen Unternehmer mit Schweizer Pass, keinen Käufer für dessen Villa am exklusiven Suvretta-Hang, der 52 Millionen Franken bezahlen will. «Im aktuellen Marktumfeld ist die Nachfrageschwäche im Luxussegment besonders ausgeprägt», sagt Maciej Skoczek.

Gemäss einer von den UBS-Experten im Sommer publizierten Studie zum Zweitwohnungsmarkt in den Alpen waren die Preise für Zweitwohnungen in St. Moritz, Gstaad und Verbier zwar weiterhin am höchsten. Aber abgesehen von Gstaad sind sie am Sinken: In Verbier gingen sie 2016 um satte 6,1 in Davos/Klosters um 5,2 und im Engadin um 3,4 Prozent zurück. Den höchsten Rückgang der untersuchten Top-Ferienwohnungsmärkte verzeichnete die Lenzerheide GR mit 9,1 Prozent. In Arosa GR sind die Preise hingegen gestiegen – wie auch in der Jungfrauregion BE und in Andermatt/Sedrun UR/GR.

Angesichts des Angebots an Ferienwohnungen geht Skoczek davon aus, dass die Preise wahrscheinlich weiter zurückgehen werden: «Die Immobilienpreise in den touristischen Gemeinden werden in den kommenden drei bis fünf Jahren denjenigen des Gesamtmarkts hinterherhinken.» Davon sei Graubünden weniger stark betroffen als das Wallis: «Dort geht beispielsweise die Anzahl britischer Käufer wegen des schwachen Pfunds zurück. Zudem verkaufen viele Ausländer ihre dortigen Wohnungen, was den Markt zusätzlich unter Druck setzt.» Dies bestätigt Ferenc Till von Altitude Immobilier in Crans-Montana VS. Für Europäer sei die Schweiz wegen des starken Frankens zu teuer geworden. Das hat zur Folge, dass die Ausgaben für den Betrieb und den Unterhalt sowie die Steuern ihrer Ferienwohnungen höher ausfallen als früher. «Daher wollen viele ihre Wohnungen verkaufen», sagt Till.

Immerhin erhöht sich laut Maklern die Zahl der Transaktionen wieder – auch wegen der Preisnachlässe. Ginesta sagt: «Wir betreuen mehr Mandate. Aber es dauert länger als früher, um für eine Wohnung einen Käufer zu finden.» Objekte, die bis zu einer oder 1,2 Millionen Franken kosten, liessen sich gut absetzen: «Für teurere Wohnungen finden sich kaum Interessenten.» Hingegen habe er in den vergangenen Monaten drei Villen «zu stattlichen Preisen» platziert, sagt Ginesta. Ferienhäuser oder Chalets kämen kaum auf den Markt: «Weil es nur wenige solche Objekte gibt, können sie einfacher verkauft werden als Ferienwohnungen. « Davon gebe es noch immer zu viele, sagt Ginesta: «Das Angebot übersteigt die Nachfrage bei weitem. Das ist für Käufer sehr komfortabel. Sie haben eine grosse Auswahl.»

Mehr Transaktionen verzeichnet auch Verbier VS. Die Verkäufe auf dem Gemeindegebiet dürften sich daher auch 2017 auf 400 Millionen Franken belaufen, schätzt Daniel Guinnard, Leiter der gleichnamigen Immobilienagentur. Ein Grund dafür könne der Preisrückgang sein, ein anderer die anziehende Konjunktur in der Eurozone. Guinnards Kundschaft stammt ausschliesslich aus Europa, insbesondere aus Grossbritannien: «Es gibt weder Interessenten aus Nordamerika, noch aus dem Mittleren Osten. Auch Schweizer kaufen nur selten Zweitwohnungen.»