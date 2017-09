Die Wirtschaftswelt hat nach der Finanzkrise ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Wie schaffen Sie es, das Vertrauen wieder zu gewinnen?

Wir, wie andere auch, haben direkt und indirekt unter der Finanzkrise gelitten. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Probleme in Russland eine indirekte Folge der Finanzkrise sind. Auf der anderen Seite haben wir die Firma stark strukturiert. Wir haben die Hälfte der Effizienzgewinne wieder in die Firma investiert und die andere Hälfte den Aktionären ausgeschüttet. Ich glaube, wir sind daher aus der Krise ziemlich gut herausgekommen.

Konsumenten haben das Interesse an Kleinbrauereien entdeckt. Wie reagieren Sie auf diesen Trend?

Wir konzentrieren uns nach wie vor auf unsere zwei internationalen Marken Carlsberg und Tuborg und auf unsere nationalen Marken wie Feldschlösschen in der Schweiz. Ausserdem entwickeln wir im Premiumsegment neue Marken und kaufen neue Marken hinzu wie jüngst die London Fields Brewery in London. Wir verfolgen genau, was in der Welt des Bieres läuft.

Sie sind regelmässiger Besucher des WEF. Was ist Ihr Bezug zur Schweiz?

In meiner früheren Zeit als Wissenschafter stand ich im engen Kontakt mit den Kollegen aus der EFPL in Lausanne. Hin und wieder bin ich in Rheinfelden bei Feldschlösschen.

Sind Sie zufrieden, wie sich Feldschlösschen entwickelt?

Wir sind sehr zufrieden mit der Situation von Feldschlösschen. Ausserdem spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von alkoholfreien Bieren, die in unserer neuen Konzernstrategie eine zentrale Rolle einnehmen. So wird heute schon das grosse Know-how bei Feldschlösschen in Bezug auf Nachhaltigkeit auch für andere Unternehmen des Konzerns weltweit genutzt. Und viele technische Innovationen werden in der Schweiz getestet und später auf andere Länder übertragen.