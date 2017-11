Und für den 20. November wurden die Angestelltenorganisationen eingeladen. Auch die Angestelltenverbände wissen derzeit nicht, was sie von dieser Sozialpartner-Information konkret erwarten sollen.

Bundesrat setzt sich für Industrie ein

Der Kanton Aargau und der Bundesrat wollen alles unternehmen, um dem hiesigen Wirtschaftsstandort zu retten. Am Dienstag teilte die Aargauer Regierung mit, dass sie in Atlanta und Paris Gespräche mit der Konzernleitung von General Electric geführt habe. Mit von der Partie waren u.a.:

Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann,

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands,

Die Aargauer Staatsschreiberin Vincenza Trivigno und

Russel Stokes, Präsident und CEO der GE Energiesparte.

Am Treffen von Mitte Oktober in Atlanta sei eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die nach Möglichkeiten sucht, den Forschungs- und Produktionsstandort von General Electric im Aargau zu sichern. Ein weiteres Treffen zum Thema habe Anfang November in Paris stattgefunden.

Zu den Bemühungen erklärt der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann: "Mit unseren Aktivitäten verfolgen wir das Ziel, die negativen Auswirkungen auf den Industriestandort Aargau möglichst klein zu halten und die Voraussetzungen zu schaffen, dass in Zukunft neue Tätigkeiten aus anderen Geschäftsbereichen aufgebaut werden." So etwa aus dem Bereich erneuerbare Energien oder Energiespeicherung.

Der Aargauer Regierungsrat und Bundesrat Johann Schneider-Ammann würden "alles daran setzen", gegenüber GE "die Stärken und Vorteile des Forschungs- und Produktionsstandortes Schweiz aufzuzeigen", heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Diese sollen bei der Ausgestaltung der Restrukturierung sowie der künftigen Weiterentwicklung des Unternehmens gebührend berücksichtigt würden. (jk)