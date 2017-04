Ausländische Hilfe allein könne die stagnierende palästinensische Wirtschaft nicht ankurbeln, heisst es in einem Weltbank-Bericht vom Donnerstag, der in der kommenden Woche bei einer Geberkonferenz in Brüssel vorgelegt werden soll. Notwendig seien konkrete Veränderungen sowie die Kooperation Israels. Dann würden auch die Spendengelder wieder deutlich steigen.

Das einzige Kraftwerk im von der radikalislamischen Hamas dominierten Gazastreifen ist regelmässig von Treibstoffmangel betroffen und rationiert die Stromversorgung deshalb auf vier Stunden pro Tag.

Die Hamas importiert den Treibstoff durch die Palästinensische Autonomiebehörde der rivalisierenden Fatah im Westjordanland. Beide Gruppen befinden sich in ständigem Streit über die Bezahlung für den Treibstoff, was zu dem Mangel führt.

Von den Stromausfällen sind laut Weltbank unter anderem Spitäler, die Wasserversorgung sowie Privathaushalte betroffen. Erst im Januar hatte es deshalb Proteste im Gazastreifen gegeben, die örtliche Gesundheitsbehörde warnte vor "gefährlichen Konsequenzen" der Ausfälle für Patienten.