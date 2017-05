Das Solarflugzeug SolarStratos des Westschweizer Abenteurers Raphaël Domjan hat am Freitag vom Flugplatz in Payerne VD aus seinen ersten Testflug zurückgelegt. Ziel des Projekts ist, mit dem Fluggerät bis auf eine Höhe von 25'000 Metern in die Stratosphäre zu fliegen.