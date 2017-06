Morten Hannesbo, CEO Amag

Wie gut geht es der Schweizer Wirtschaft?

"Man hat sich grosse Sorgen gemacht nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses. Doch es läuft nun gar nicht so schlecht, der Franken-Kurs hat sich stabilisiert. Wir brauchen Reformen – bei den Unternehmenssteuern, bei der Altersvorsorge, das ist wichtig. Risiken sehe in Europa: Was passiert nach dem Brexit? Grenzt sich Europa von den USA ab?"

Was wünschen Sie sich von der Politik?

"Deregulieren und vereinfachen. Zwei Beispiele: Das neue Gesetz zur Arbeitszeit-Erfassung gehört ins letzte Jahrhundert begraben. In der Autobranche wiederum ist die Preisbekanntmachungsverordnung eine völlig überflüssige Regulierung."