Die weltweite Bedrohung durch Cyber-Attacken wird nach Ansicht von Sicherheitsexperten noch deutlich unterschätzt. Auch im Hinblick auf den jüngsten Angriff mit Erpressungssoftware in Europa und den USA befinde sich die internationale Gemeinschaft in einem «Zustand der Hilflosigkeit», sagte Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, am Mittwoch beim MSC Cyber Security Summit 2017 in Tel Aviv.